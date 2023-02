Lecce-Sassuolo: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Rientra Gonzalez?

LECCE - Nel Lecce Baroni ha recuperato Umtiti: difficile però che lo schieri dall’inizio, pronto Tuia. In attacco assente per squalifica Di Francesco, al suo posto Banda, a centrocampo è pronto al rientro Gonzalez, che entra in ballotaggio con Maleh. In casa Sassuolo Berardi gioca dall'inizio, Laurientè è squalificato.