Diretta Bologna-Inter 0-0: ora LIVE la partita di oggi

Aggiorna

BOLOGNA - Dopo la vittoria in Champions League contro il Porto, nell'andata degli ottavi di finale, l'Inter si rituffa in campionato. I nerazzurri, attualmente a meno diciotto dal Napoli, affronteranno il Bologna dell'ex Thiago Motta, per il lunch match della 24esima giornata di campionato.

13:01 31' - Mkhitaryan pericoloso Prima palla gol creata dall'Inter: Mkhitaryan si libera al tiro dal limite dell'area e calcia da buona posizione. La palla sfiora la traversa. 12:48 18' - Traversa di Soriano Bologna vicinissima al gol: Orsolini calcia dal limite, trovando la risposta di Onana; sulla ribattuta si avventa Soriano, che calcia a girare da posizione defilata: la palla colpisce la traversa. 12:43 13' - Annullato un gol di Barrow Il Bologna, alla prima occasione, va in gol: Barrow controlla con il destro e calcia con il sinistro, trovando l'angolo alla sinistra di Onana. Ma Orsato, dopo aver rivisto le immagini al Var, annulla: Dominguez (in fuorigioco) era sulla traiettoria del tiro. Proteste del Bologna per un fallo di mano di Darmian, pochi istanti prima del gol di Barrow. 12:38 8' - L'Inter ci prova sulle fasce Ritmi bassi in questi primi minuti. I nerazzurri provano a sfondare sulle corsie esterne con Dumfries e Gosens. La difesa del Bologna risponde colpo su colpo. 12:30 1' - Si parte L'arbitro Orsato ha dato il via alla gara. L'Inter, in maglia gialla, ha dato il calcio d'inizio. 12:10 Darmian: "I risultati in trasferta ci devono far riflettere" "Noi vogliamo sempre portare a casa i tre punti e cercheremo di scendere in campo anche oggi per quello. Ma i recenti risultati in trasferta devono farci riflettere", le parole di Darmian a pochi minuti dalla sfida contro il Bologna. "La vittoria contro il Porto ci ha dato grande convinzione", ha detto il difensore ai microfoni di Dazn. 11:23 Bologna-Inter, le formazioni ufficiali BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow. All.: Thiago Motta INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro. All.: Simone Inzaghi 11:20 Bologna-Inter, le condizioni del Dall'Ara Ecco le immagini dello stadio Dall'Ara, a poco più di un'ora dal calcio d'inizio. La città è stata colpita da un violento temporale.