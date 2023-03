Sampdoria-Salernitana: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Chance per Quagliarella?

GENOVA - In casa Sampdoria, Murillo e Djuricic tentano il recupero, ma restano in dubbio. Stankovic perde anche Lammers per un problema alla caviglia In attacco Quagliarella o Rodriguez. Qui Salernitana: Bohinen e Crnigoj in ballottaggio. Mazzocchi incalza Sambia. Anche Dia e Piatek in ballottaggio.