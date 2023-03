Napoli-Lazio, arriva la decisione per il lancio di petardi contro i tifosi

Napoli-Lazio, arrestati tre tifosi

Secondo quanto appreso dall'Ansa, i controlli messi in atto dalla questura sui fatti del Maradona hanno portato all'arresto di tre tifosi della Lazio, oltre a diverse denunce e sanzioni. Nel corso della partita, alcuni tifosi hanno infatti lanciato verso la Curva A dei fumogeni e nove petardi. Uno di questi è stato raccolto da un 21enne del Napoli, ma gli è esploso tra le mani causandogli delle lesioni. La Digos, grazie a varie telecamere di sorveglianza, ha potuto individuare in breve tempo i colpevoli. Un 22enne, un 24enne e un 35enne sono stati così arrestati con l'accusa di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. È stata inoltre avviata la procedura per l'emissione del Daspo.

