Napoli ko al Maradona: quando era accaduto l'ultima volta in Serie A

La Lazio ha inflitto al Napoli, con un gol di Vecino, la terza sconfitta stagionale: seconda in campionato e in trasferta, dopo il ko per 2-0 ad “Anfield Road” contro il Liverpool, prima al “Diego Armando Maradona”. Nessun dramma a fronte di 33 partite tra Serie A, Champions League e Coppa Italia in cui per gli azzurri sono finora maturate 27 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte (di cui una ai calci di rigore contro la Cremonese). Da aggiornare, però, le statistiche.