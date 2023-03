Atalanta-Udinese 0-0: i nerazzurri si allontanano dalla zona Champions

BERGAMO - Dopo le sconfitte con Lecce e Milan, l'Atalanta non va oltre lo 0-0 casalingo contro l'Udinese. Gli uomini di Gasperini non riescono a sfondare: soffrono nel primo tempo (con Musso che salva su Beto) e nella ripresa provano a scardinare la difesa bianconera. L'occasione migliore arriva al novantesimo con Toloi, fermato da Silvestri. I nerazzurri si portano a quota 42, a meno sei dalla Lazio e a meno due dalla Roma (che domani ospiterà la Juventus).

Beto grazie Musso

Nel primo tempo l'Atalanta prova a mantenere il pallino del gioco; gli uomini di Gasperini fanno la partita, ma lasciano ampie praterie alle ripartenze friulane. Gli ospiti sfiorano il gol in due occasioni: prima Lovric, servito da Beto, calcia sul fondo da ottima posizione, poi Beto, dopo un clamoroso errore in appoggio di Djimsiti, si presenta a tu per tu con Musso, ma si lascia ipnotizzare dall'uscita del numero uno bergamasco. L'Atalanta si rende pericolosa con una mischia in area avversaria, con Hojlund che, da due passi, non riesce a insaccare. Al 41' Gasperini perde Koopmeiners per infortunio, sostituito da Ederson.

Silvestri salva su Toloi

Nella ripresa i padroni di casa partono forte e dopo tre minuti, Ederson scalda i guantoni di Silvestri. Poi è Mahele a rendersi pericoloso con un'incursione. Gli uomini di Gasperini spingono con insistenza e Lookman sfiora il vantaggio sfiorando il palo, dopo una bella azione personale. Al 60' Silvestri respinge un tentativo di Ruggeri, che calcia da buona posizione. L'Atalanta attacca, l'Udinese si difende e ci prova in contropiede. Thauvin, subentrato a Success, calcia con potenza, trovando la risposta di Musso. Gasperini inserisce Muriel e Pasalic, nel tentativo di sfondare. Ad un minuto dalla fine Toloi ha una grande chance, ma la sua conclusione di interno destro, trova la grande risposta di Silvestri. E' l'ultima emozione: Atalanta-Udinese finisce 0-0.

