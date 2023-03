Pagelle Fiorentina-Milan: Dodo di lusso, Thiaw incerto

Fiorentina

Italiano (all.) 8

La sua Fiorentina è tornata anche in campionato. Bella e vincente, senza sbavature e con il mix di qualità e sostanza che cercava da tempo.

P. Terracciano 7

Intervento sicuro su Giroud dopo la mezz’ora, ma è davvero decisivo quello sul colpo di testa sempre del francese. Poi si ripete su Hernandez con una parata che tiene avanti la Fiorentina.

Dodo 8

Irrefrenabile, imprendibile, su e giù per la fascia da esterno “vero” per creare superiorità numerica. Ci prova anche con un destro che impegna Maignan ed è suo l’assist per Jovic. Versione lusso.

Quarta 6,5

Non solo sulle tracce di Giroud, che perde una volta sola, ma anche come suo solito playmaker difensivo per far partire l’azione.

Igor 7,5

Tampona quello che c’è da tamponare forte dello strapotere fisico-atletico che glielo consente. Chiusura super su Messias.

Biraghi 6,5

Meno discese, più copertura, ma era quello che gli aveva chiesto Italiano. Compito assolto fino alla sostituzione per un piccolo problema fisico.

Ranieri (29’ st) 6,5

Va a sinistra, fa muro al centro.

Amrabat 7,5

Quasi “sollevato” dal ritorno al 4-2-3-1 perché gli consente di passare la mano nei compiti da regista. Prendendosi quelli da intercettatore e lì ha pochi rivali.

Barak (46’ st) sv

Pochi minuti per tenere la vittoria.

Mandragora 7,5

Giocatore intelligente che si vede poco e che si “sente” tanto. Nell’impostazione, ma ancora di più nelle “scalate” a coprire il compagno che avanza.

Ikoné 8

Per un tempo tiene “basso” Hernandez e, dopo averci provato con verve nel primo tempo, il guizzo da campione lo trova prima andando via in corsa su Tomori e poi facendosi affondare dal difensore inglese in area di rigore. Gara coi fiocchi.

Bonaventura 7,5

Sempre l’idea giusta anche quando sbaglia a metterla in pratica. Trequartista, regista, soprattutto dispensatore di palloni e idee in ogni zona del campo per non dare riferimenti.

Castrovilli (36’ st) 6,5

Altri minuti da aggiungere al suo ritorno completo.

Gonzalez 7,5

Con un tiro vorrebbe ripetere il “giro” dell’Olimpico alla Lazio, ma non gli entra e Maignan respinge. Freddissimo dal dischetto per il quinto centro su cinque dagli undici metri.

Sottil (46’ st) sv

Bentornato in campo dopo quasi sei mesi.

Cabral 7

Mezz’ora di grande generosità a caccia di palloni avversari. Tanta sostanza anche nel secondo tempo.

Jovic (36’ st) 7,5

Segna il 2-0, quinto gol di testa in stagione: come lui solo Osimhen.