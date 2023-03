Sampdoria-Salernitana, la moviola: Massa esagera con falli e ammoniti. Piatek, non c’è rigore

Non si voleva rovinare la media, lui che ha il maggior numero di gialli totali (60 fino alla viglia, 67 a fine gara) e la media-gialli più alta di tutta la serie A (6 a partita prima, 6.09 poi): solita vagonata di falli e cartellini per Massa, in una gara che onestamente meritava meno tutto. Non sbaglia gli episodi-chiave in area (non difficili da leggere, ma visti i tempi..) e questo gli vale la sufficienza.

No rigore

Più Coulibaly di Daniliuc che infastidisce la corsa di Leris sulla punizione dalla trequarti, poco però per concedere il rigore. Anche per Massa.

No rigore/2

Protesta anche Piatek, lamentando un intervento di Zanoli: c’è una leggera trattenuta, anche in questo caso non sufficiente per fischiare il rigore. Il tocco di braccio - se c’è - non è punibile.

VAR: Mazzoleni 6

A parte il giallo suggerito per Nuytinck (per Massa non era neanche fallo, infatti non ha fatto segno di proseguire), nulla da segnalare.

