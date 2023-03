Spezia-Inter: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Zurkowski?

LA SPEZIA - Nell'Inter dovrebbe tornare al centro della mediana Brozovic, con uno tra Mkhitaryan e Calhanoglu in panchina. Attacco Lukaku-Lautaro, con Dzeko che dovrebbe entrare in corsa. L’unico recupero è quello di Dimarco, mentre Correa è rimasto a Milano. Nello Spezia Semplici sta pensando di schierare insieme dall'inizio Shomurodov e Nzola. Davanti a Dragowski in caso di difesa a quattro Nikolaou andrà a sinistra, con Caldara in mezzo accanto ad Ampadu e Amian a destra. In mediana: Ekdal non è al top e con Bourabia potrebbe fare il suo esordio dal 1' Zurkowski, in avanti alle spalle di Nzola potrebbero esserci ancora Gyasi, Agudelo e Verde. L'alternativa è il 3-5-2 con Nzola-Shomurodov insieme e Verde sacrificato.