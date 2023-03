Napoli-Atalanta, le pagelle: la scienza studia Kvaratskhelia. Kim-Rrahmani ladri di palloni

PROMOSSI

Kvaratskhelia e le leggi della fisica: voto 8

Lasciamo per un attimo stare quella serpentina e quel tiro che sblocca la partita. C’è una cosa che i fisici dovrebbero studiare a fondo, perché siamo nel campo dell’inspiegabile per ora: l’attrazione incredibile di un pallone con i due piedi di un giocatore di calcio. Uno dei segreti di questo fenomeno è che la palla non gli si stacca mai dagli scarpini e questo gli permette di fare quello che vuole: accelerare, scartare, frenare, cambiare direzione, mentre i difensori quell’oggetto sferico non lo trovano mai. Gli scienziati ci avvisassero in caso di scoperta. Anzi no, rimaniamo così: con la magia e l’ignoto.

Kim+Rrahmani, distruttori di sogni: voto 7,5

Anticipano tutto l’anticipabile. Il quotatissimo Hojlund non vede un pallone. Zapata prova a cercare un po’ di ossigeno retrocedendo, e niente: trova Anguissa stasera in versione sdradicatore di palloni. Quando entra, il solo Muriel riesce a trovare qualche spazio per un paio di accelerazioni, ma siamo proprio a livelli minimi, buoni giusto per evitare al Napoli l’accusa di aver rubato la palla. Rrahmani segna pure, tanto per appuntarsi un’altra medaglia sul petto. Il vero problema della serata per gli azzurri è che Kim esce acciaccato.

Politano, fame e voglia: voto 7

Esce tra gli applausi del Maradona. Giustissimi. Perché Politano è uno dei migliori in campo: non solo perché nessuno dei difensori avversari riesce mai a fermarlo, ma perché fa anche un paio di interventi decisivi da terzino navigato. Pimpante, sveglio, voglioso: nel primo tempo suona lui la carica quando il Napoli non riesce a trovare uno spazio che è uno.

BOCCIATI

Nulla, nada

Ma quali bocciati? In questo Napoli è davvero dura trovare uno sotto la sufficienza. Semmai qualcuno un po’ meno brillante degli altri (Osimhen si strugge per questo). Ma in questo squadrone anche chi non brilla dà il suo contributo. Chapeau.