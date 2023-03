Diretta Napoli-Atalanta 0-0: segui la partita LIVE

L'esterno nerazzurro ha parlato a Dazn al termine dei primi 45 minuti: "Loro salgono molto, se riusciamo a uscire del basso possiamo metterli in difficoltà . La palla lunga a Zapata non è sempre possibile, ma la proveremo".

18:48

45' + 3' - Finisce il primo tempo

Termina il primo tempo allo Stadio Maradona tra Napoli ed Atalanta. Risultato fermo sullo 0-0.

18:43

43' - Infortunio per l'Atalanta

Gasperini costretto ad utilizzare il suo primo cambio. Esce Djimsiti per un problema fisico, al suo posto Demiral.

18:40

40' - Miracolo di Musso

Il portiere argentino respinge il tiro di Politano dal dischetto dell'area di rigore. Si resta 0-0.

18:35

35' - Non si sblocca la partita

Il Napoli continua ad attaccare senza rendersi realmente pericoloso. L'Atalanta resiste.

18:31

31' - Primo tiro di Osimhen

L'attaccante nigeriano, sugli svilippi di un calcio di punizione, colpisce di testa. Pallone alto sopra la traversa.

18:30

30' - Ammonito anche Scalvini

Terzo ammonito della gara. Il difensore nerazzurro abbatte Politano in contropiede, giallo netto.

18:27

27' - Prima occasione per Kvaratskhelia

Il georgiano si libera del proprio marcatore e da posizione defilata impegna Musso. Pallone in calcio d'angolo dopo una parata di petto.

18:25

25' - Napoli sempre in attacco

La squadra di Spalletti continua ad attaccare alla ricerca del vantaggio. Atalanta poco precisa nelle ripartenze.

18:18

18' - Ammonizione pesante per il Napoli

Cartellino giallo per Victor Osimhen. L'attaccante alza la gamba e colpisce nettamente il difensore nerazzurro.

18:15

15' - Ammonito Ruggeri

Il primo ammonito della gara è Matteo Ruggeri dell'Atalanta per un fallo su Di Lorenzo.

18:10

10' - Napoli subito aggressivo

Primi 10 minuti di grande pressing per la squadra di Spalletti. Gli azzurri vogliono sbloccare subito il match.

18:06

6' - Politano impegna Musso

Primo tiro della partita per Matteo Politano che costringe il portiere argentino a mettere il pallone in calcio d'angolo.

18:00

1' - Inizia la partita

Fischio d'inizio al Maradona per la gara tra Napoli ed Atalanta.

17:55

Napoli, cambia la formazione

Cambio dell'ultimo minuto per il Napoli dopo l'annuncio della formazione ufficiale. Gollini, ex della partita, prende il posto di Meret. Leggi la notizia completa.

17:50

Atalanta, Marino su Gasperini

Il direttore generale dell'Atalanta ha commentato a Dazn le parole di Gasperini sul bilancio dei nerazzurri: "Non c'è nulla di nuovo. Sono numeri che tutti voi conoscete, così come la nostra filosofia. Siamo una società virtuosa con un presidente brillante che tende a viziarci. Ci porta le uova della sua fattoria, le proteine non mancano".

17:45

Napoli, la carica di Juan Jesus

Il difensore brasiliano ha espresso le motivazioni della sua squadra nel pre partita a Dazn: "Abbiamo lavorato tanto in settimana, provando le nostre tattiche e quello che dovremo fare. La sconfitta contro la Lazio è stata strana, oggi sono sicuro che sarà una bella partita. Siamo in casa, dobbiamo conquistare i tre punti".

17:40

Atalanta, parla De Roon

Il centrocampista olandese ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita: "Ho preso un pestone sabato scorso, ma adesso sto bene. Il mio lavoro è sempre lo stesso, non cambia anche senza Koopmeiners".

17:35

Napoli-Atalanta, il precedente dell'andata

Nella gara d'andata, giocata il 5 novembre 2022 al Gewiss Stadium di Bergamo, il Napoli si impose con il risultato di 2-1. Dopo la rete iniziale di Lookman su calcio di rigore, arrivò infatti la rimonta firmata da Osimhen ed Elmas.

17:25

Napoli-Atalanta, squadre in campo per il riscaldamento

Entrambe le squadre hanno fatto il proprio ingresso in campo allo Stadio Maradona per il riscaldamento della partita che prenderà il via alle 18.

17:20

Napoli, Maradona tutto esaurito

Nonostante la sconfitta arrivata nell'ultima giornata contro la Lazio, resta alto l'entusiasmo di Napoli per la sua squadra. Leggi qui la notizia completa.

17:10

Napoli-Atalanta, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali di Spalletti e Gasperini per la partita di oggi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Gollini, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Bereszynski, Zedadka, Demme, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Elmas, Simeone.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Hojlund, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini. A disposizione: Sportiello, Rossi; Okoli, Palomino, Demiral, Zappacosta, Soppy, Boga, Muriel, Lookman.

17:05

Napoli-Atalanta, dove vedere la partita

Leggi qui dove vedere la sfida tra il Napoli e l'Atalanta.

16:55

Napoli, le probabili scelte di Spalletti

Leggi qui la probabile formazione di Luciano Spalletti.

16:45

Napoli-Atalanta, tra poco le squadre in campo

Alle 18 Napoli ed Atalanta scenderanno in campo allo stadio Diego Armando Maradona per la 26esima giornata di Serie A. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta contro la Lazio, mentre i nerazzurri arrivano dal pareggio contro l'Udinese.

Napoli - Stadio Diego Armando Maradona