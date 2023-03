Milan-Salernitana 1-1, la moviola: bene La Penna, il Var lo aiuta su Bennacer

La Penna indica il dischetto dopo l’atterramento di Bradaric su Bennacer: una corsa al monitor genera il cambio di decisione, perché lo sbilanciamento non è tale da portare al rigore. È questo il maggior episodio assieme alla doppia rissa innescata da un contatto sulla linea laterale tra Theo Hernandez e Sambia: il tutto si conclude con l’ammonizione a Dia. Riavvolgendo il nastro della serata, protesta la Salernitana dopo l’irruenza di Saelemaekers nel contrasto con Bradaric: semplice punizione e niente giallo per il belga. Nessun dubbio sull’intervento di Gyomber, pulitissimo in chiusura e nell’anticipare Theo Hernandez. Sul tiro del francese dal limite, al tramonto del primo tempo, non c’è alcuna irregolarità dello stesso Gyomber che ribatte un violento tiro senza commettere fallo di mano.