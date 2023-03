Diretta Milan-Salernitana: ora LIVE la partita di oggi

La 26ª giornata di Serie A si chiude con il posticipo tra Milan e Salernitana al San Siro . I rossoneri sono reduci dal pareggio contro il Tottenham , che gli ha permesso di strappare il pass per i quarti di finale della Champions League . In campionato, però, la squadra di Pioli viene dalla sconfitta contro la Fiorentina ed è a caccia di riscatto per raggiungere il secondo posto. I granata sono reduci, invece, dal pareggio con la Sampdoria e hanno bisogno di altri punti importanti per staccarsi ulteriormente dalla zona retrocessione . Segui in diretta i commenti e la cronaca della partita.

20:10

San Siro ancora pieno

Nonostante si giochi di lunedì, il Meazza registra circa 72.000 spettatori. È la 15ª volta in stagione (su 18 partite in casa) che si raggiunge questa cifra.

20:00

Il Milan punta il secondo posto

I ko di Roma e Inter e il pareggio della Lazio: il Milan può approfittare dello stop delle rivali per raggiungere il secondo posto. I rossoneri di Pioli hanno al momento 47 punti e con una vittoria possono salire a 50 punti raggiungendo i nerazzurri.

19:50

Ibra vuole giocare

Pioli ha messo ancora una volta Giroud nell'undici titolare che sfiderà la Salernitana. L’ultima volta che Ibrahimovic ha cominciato dal primo minuto è stato il 23 gennaio 2022 contro la Juventus, match durato mezz’ora a causa di un infortunio. Lo svedese ora si sente pronto, dopo aver assaggiato il campo nel finale contro l’Atalanta e dopo aver testato il terreno del Franchi per 35 minuti (recupero compreso): spera di giocare ancora di più. (LEGGI TUTTO)

19:40

Milan-Salernitana, statistiche e curiosità

Il Milan ha vinto cinque delle sette sfide contro la Salernitana in Serie A (1N, 1P), segnando in ciascuna partita sempre almeno due gol (16 in totale).

Dall’inizio dello scorso campionato, la Salernitana ha perso tutte le tre gare disputate al Meazza, con un punteggio complessivo di 9-0; in nessuno stadio i granata hanno subito più gol in trasferta nel periodo (nove anche al Gewiss Stadium).

Il Milan ha finora raccolto 47 punti in questo campionato, diventando la prima squadra campione in carica a non raggiungere quota 50 punti in Serie A dopo le prime 25 gare disputate dall'Inter nel 2010/11 (47 anche i per nerazzurri in quell'occasione).

Krzysztof Piatek ha collezionato 36 presenze e 13 gol con il Milan in Serie A tra gennaio 2019 e gennaio 2020; l’attaccante della Salernitana sta vivendo il suo più lungo stop realizzativo da quando milita nei Big-5 campionati europei (2018/19): 12 presenze di fila a secco.

Rafael Leão è andato a segno in due delle nove presenze collezionate in Serie A nel 2023, inclusa una rete contro la Salernitana (vittoria per 2-1, 4 gennaio); l’attaccante del Milan non trova il gol da sei gare e non arriva a sette di fila in un singolo campionato dalla fine della stagione 2020/21.

19:30

Milan-Salernitana, le formazioni ufficiali

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Bennacer, Krunic, Theo Hernandez; Brahim, Leao; Giroud. All. Pioli

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All. Sousa

San Siro - Milano