Udinese-Milan diretta: ora LIVE la partita di oggi

UDINE - L'anticipo serale del sabato della 27ª giornata di Serie A vedrà l' Udinese ospitare il Milan. I friulani di Sottil sono tornati a vincere dopo due mesi, passando in casa dell'Empoli e scenderanno in campo galvanizzati contro i rossoneri, avendo la salvezza già in tasca, con la possibilità di giocare solamente per il settimo posto, che potrebbe voler dire Europa. La squadra di Pioli , invece, è reduce dalla ferale sconfitta di Firenze e dal deludente pari interno con la Salernitana, ma anche dalla qualificazione ai quarti di finale di Champions League , dopo aver eliminato il Tottenham, e dunque proiettata al derby tricolore con il Napoli , senza però perdere d'occhio la lotta per i primi tre posti proprio alle spalle della capolista guidata da Spalletti. Segui la diretta del match ...

20:25

Le scelte dei due tecnici

Pioli si affida ancora al 3-4-2-1: torna Ibrahimovic dal primo minuto. A supporto dello svedese ci saranno Brahim Diaz e Rafa Leao. Schieramento simile per Sottil, anche senza trequartista: 3-5-2 con la coppia d'attacco formata da Beto e Success. Solo panchina inizialmente per Thauvin.

20:15

Squadre in campo per il riscaldamento

Riscaldamento in campo per Udinese e Milan, grande atmosfera alla Dacia Arena. Dirigerà il signor Doveri di Roma.

20:05

Vedi Milan e dici "X"

Il Milan è la squadra contro cui l’Udinese ha pareggiato più partite nella sua storia in Serie A: 36 in 95 sfide, completano il bilancio 42 successi rossoneri e 17 vittorie friulane

20:00

L'imbattibilità dei rossoneri contro l'Udinese

Il Milan è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro l’Udinese in Serie A (5V, 5N), l’unico successo friulano nel periodo risale al 25 agosto 2019 (1-0 con gol di Rodrigo Becão)

19:55

Equilibrio nelle ultime otto sfide in Friuli

Equilibrio nelle ultime otto sfide in Friuli tra Udinese e Milan in campionato: tre vittorie a testa e due pareggi. In più, le due formazioni potrebbero pareggiare due match di fila in casa dei bianconeri in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 2004 e il 2005.

19:50

Le formazioni ufficiali

Udinese: Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Pereyra, Udogie; Beto, Success. All. Sottil

Milan: Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Ballo-Tourè; Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

19:40

Zlatan il capitano più "anziano" della storia rossonera

Fuori Calabria, relegato in panchina, fuori Theo Hernandez, influenzato, sarà Zlatan il capitano rossonero. Il più "anziano" nella storia del Milan.

19:30

Ibrahimovic torna titolare dopo oltre un anno

L'ultima volta da titolare in Serie A era datata 23 gennaio 2023. A un anno di distanza, Zlatan Ibrahimovic torna in campo dal primo minuto e con la fascia di capitano al braccio. Tre gol e due assist nelle sue ultime quattro sfide contro l'Udinese.

Dacia Arena (Udine)