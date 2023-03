Lazio-Roma, un derby da Champions: le probabili formazioni di Sarri e Mourinho

ROMA - Un Olimpico da 60 mila spettatori si prepara ad accogliere un derby da Champions. Lazio e Roma si giocano tanto: Sarri potrebbe allungare in classifica a +5 su Mourinho e riscattare il fallimento europeo dopo l'eliminazione in Conference League, i giallorossi invece con un successo firmerebbero il sorpasso sui cugini e vendicherebbero il ko dell'andata (0-1, Felipe Anderson). Tra primato cittadino e rincorsa Champions la posta in palio è come al solito altissima.

Qui Lazio Non ci saranno novità, a meno di imprevisti, nelle due formazioni. Sarri deve fare a meno di Vecino (squalificato) e Immobile, che non è riuscito a recuperare in extremis dalla lesione al bicipite femorale, quindi in attacco sarà confermato il tridente "leggero". Romagnoli guiderà la difesa, in mezzo al campo sicuri del posto Milinkovic e Luis Alberto.

Qui Roma Anche nella Roma sembra tutto deciso. Out Karsdorp (frattura al naso) e Kumbulla (squalificato), Mourinho si affiderà all'estro di Dybala e Pellegrini sulla trequarti e alla ritrovata freschezza di Spinazzola sulla fascia. Nessun dubbio in porta e in difesa.

