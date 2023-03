Lazio-Roma, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Giocano Cataldi e Matic?

ROMA - Nella Lazio. l'ultima tegola arriva tra i pali: Provedel ha la febbre e salta il derby, al suo posto è pronto Maximiano. Nell'altra estremità del campo è out Immobile; Sarri si affida a Felipe Anderson, nel tridente con Pedro e Zaccagni. A centrocampo Cataldi è dolorante da giorni ad un ginocchio, sarà costretto alle infiltrazioni: reparto completato da Milinkovic e Luis Alberto: Vecino, squalificato, è out. Quindi per Cataldi l'unica alternativa è Marcos Antonio che non gioca in campionato da gennaio. In difesa, coppia centrale Casale e Romagnoli, sulle corsie Marusic e Hysaj. In caso di forfait del secondo, le alternative sono Lazzari a destra e Marusic a sinistra, oppure confermare Pellegrini a sinistra. Allarme Patric per la panchina, ieri febbricitante. Qui Roma: resta in dubbio Matic, Mourinho decidere all'ultimo. Se non dovesse farcela, toccherebbe ancora a Wijnaldum. Sono da mettere in conto dei cambi rispetto alla gara europea. Una protrebbe essere appunto Matic, l'altra Zalewski, vista l'operazione al naso di Karsdorp. Terzo possibile cambio Abraham, che può partire dal 1'. A sinistra Spinazzola può vincere il ballottaggio con El Shaarawy, che però potrebbe essere un'arma per la ripresa. Torna a disposizione Solbakken.