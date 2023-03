Risse Lazio-Roma, domani la decisione del giudice sportivo: cosa può succedere

ROMA - C'è un bel po' di lavoro che attende il giudice Gerardo Mastrandrea per quanto riguarda il derby della Capitale. Oltre all'extra di cui sarebbe stato bello fare a meno (dai cori antisemiti, all'agghiacciante maglietta griffata Hitlersson), quanto accaduto in campo e negli spogliatoi, tra giocatori, tecnici e dirigenti è finito al vaglio del Giudice Sportivo che, tenendo conto anche dell'eventuale rapporto degli ispettori di campo, dovrà districarsi tra cinque espulsi, una panchina intera che si precipita verso quella avversaria per litigare, una mischia da rugby a fine partita, una lite sfiorata sulla porta dello spogliatoio Roma, un botta e risposta Mourinho-Lotito che rimbombera' per anni.