Sassuolo-Torino, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Zortea?

REGGIO EMILIA - Nel Sassuolo dubbio in difesa dove Toljan insidia Zortea nel ruolo di terzino destro. Per il resto solito modulo ibrido con tridente composto da Berardi, Pinamonti e Laurienté. Ultime in casa Torino: senza Ilic si torna alla coppia Linetty-Ricci. E senza Miranchuk fiducia al tridente Vlasic-Sanabria-Radonjic.