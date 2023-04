Monza-Lazio, la moviola: Marcenaro bene, ma dà troppi gialli

Monza-Lazio

Marcenaro: 6

Non lineare la partita di Marcenaro, soprattutto dal punto di vista disciplinare: tollera qualcosa nel primo tempo (Cataldi su Macin era sicuramente punizione e probabilmente anche il giallo, visto il metro usato nella ripresa), diventa intransigente nella ripresa. La partita non è mai stata complicata, anche per merito suo, l’ha chiusa fischiando 21 falli con ben 7 cartellini (uno ogni tre, assolutamente fuori media).