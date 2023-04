Politano, brutto gesto ai tifosi del Milan dopo i cori offensivi: il motivo

ROMA - Infinita scia di polemiche per la partita vinta con un roboante 4-0 dal Milan sul campo della capolista Napoli , primo episodio di una mini-saga che aspetta ora la doppia sfida nei quarti di Champions League. Se sul prato del 'Maradona' in questa occasione non c'è stata storia infatti, il giorno dopo il clima è ancora teso fuori dal campo e vengono a galla altri episodi che alimentano la discussione.

Bufera sui social

Spentosi parzialmente il 'rumore' causato dall'acceso confronto avuto nel tunnel dello stadio dal tecnico azzurro Spalletti con il rossonero Leao e il dirigente milanista Maldini, sui social è divenuto presto virale un video in cui si vede Politano reagire con un brutto gesto agli insulti che gli venivano rivolti dal settore ospiti durante il match. Nelle immagini si vede l'esterno del Napoli girarsi verso i tifosi del Milan poco prima di battere un calcio di punizione sulla fascia destra e portarsi le mani verso le parti intime per mostrarle al pubblico rossonero. Un gesto che l'ex Inter (preso di mira anche per aver esultato portandosi le mani alle orecchie dopo il gol segnato nel match di andata a San Siro) prova in qualche modo a dissimulare ma senza grande successo, almeno a giudicare dai commenti infuriati del popolo milanista sui social.