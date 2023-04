Maldini e Leao, alta tensione con Spalletti nel tunnel: ecco cosa è successo

Napoli-Milan si prospettava essere una partita accesa e così è stato. E non solo in campo. Perchè mentre sul prato dello stadio Diego Armando Maradona le due squadre si danno battaglia per vincere la gara, durante l'intervallo è accaduto un altro episodio curioso che ha scatenato il fuoco tra le squadre. I protagonisti? Spalletti, Leao e Maldini, coinvolti in un battibecco prima di rientrare in campo per il secondo tempo.