Empoli-Lecce 1-0: decisivo Caputo, Zanetti vince lo scontro salvezza

EMPOLI - Dopo la paura per l'incendio negli spogliatoi al Castellani, arriva la gioia dell'Empoli che si aggiudica lo scontro salvezza contro il Lecce . Il penultimo posticipo della 28ª giornata di Serie A viene deciso al rigore trasformato da Caputo , che porta i toscani a +12 sulla zona retrocessione: l'Empoli è ormai quasi salvo. Continua il periodo nero della squadra di Baroni : quinta sconfitta di fila ma la zona retrocessione resta a 8 punti di distanza.

inizio in ritardo per un principio di incendio megli spogliatoi del Castellani

L'Empoli batte il Lecce

Solo un'occasione nel primo tempo: scatto di Piccoli conclusione dalla distanza di Caputo parata da Falcone. Per il resto la partita resta bloccata, con tanti errori e pochi rischi corsi dalle due squadre. Nella ripresa crescono i padroni di casa, che mettono paura alla difesa del Lecce. Al 60' Parisi sfonda in area e viene fermato da Hjulmand che lo travolge: è calcio di rigore che Caputo spara forte e centrale firmando l'1-0. L'Empoli continua a spingere mentre il Lecce non riesce mai a reagire: Zanetti batte Baroni.

