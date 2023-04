Diretta Roma, Lazio e Salernitana indagate: tutto quello che c'è da sapere LIVE

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Roma , su disposizione della procura, hanno eseguito un provvedimento di perquisizione e contestuale sequestro probatorio presso gli uffici della Roma. L'indagine, relativa compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni calciatori, si riferisce ad operazioni di mercato avvenute nel 2017, 2018, 2019 e 2021. Segui la cronaca in diretta con tutti gli aggiornamenti.

20:33

Lazio, ecco i nomi

L'inchiesta di Tivoli che coinvolge la Lazio e la Salernitana riguarda la compravendita di sette calciatori. I pm hanno disposto le perquisizioni, si legge nel decreto, "poiché vi è fondato motivo di ritenere che presso le sedi sociali delle società sportive della U.S Salernitana 1919 sr| e della S.S. Lazio S.p.A, possa rinvenirsi tutta la documentazione avente ad oggetto la compravendita dei calciatori Sprocati, Casasola, Marino, Cicerelli, Novella, Morrone, Akpa Akpro, ovvero contratti e documentazione -anche bancaria- attestante le modalità di pagamento.

20:31

Roma, i nomi dei calciatori coinvolti nelle operazioni citate dalla Finanza

Sono 11 i giocatori acquistati o venduti dalla Roma che sono citati nell'indagine dei pm di piazzale Clodio sulla compravendita di calciatori effettuata dalla società negli anni dal 2017 al 2021. In particolare, nel mirino dei magistrati sono finite le cessioni di Marchizza e Frattesi al Sassuolo, di Tumminello all'Atalanta, di Luca Pellegrini alla Juve, di Cetin, Cancellieri e Diaby al Verona. Quanto agli acquisti, i nomi sono quelli di Defrel dal Sassuolo, di Spinazzola dalla Juve, di Cristante dall'Atalanta e di Kumbulla dal Verona.

20:30

Lazio, gli indagati

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito e il direttore sportivo del club biancoceleste, Igli Tare, sono indagati dalla Procura di Tivoli assieme ad altre cinque persone nell'ambito dell'indagine su operazioni di compravendita di calciatori.

20:25

Roma, gli indagati

Stando a quanto riporta l'Ansa, il presidente e il vicepresidente della Roma Dan e Ryan Friedkin e l'ex presidente della società James Pallotta sono indagati nell'inchiesta della procura di Roma relativa alla compravendita di diversi giocatori. QUI TUTTI I NOMI

20:20

La nota della Salernitana

In un comunicato stampa la Salernitana chiarisce la propria posizione in merito alle perquisizioni della Guardia di Finanza in sede. LEGGI TUTTO

