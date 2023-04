Salernitana-Inter, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Lu-La dal 1'?

SALERNO - Confermato il modulo 3-4-2-1 in casa Salernitana. Davanti ad Ochoa terzetto difensivo composto da Daniliuc, Gyomber e Pirola. Sambia e Bradaric laterali di centrocampo, in mezzo Vilhena e L. Coulibaly. In avanti Candreva e Kastanos a supporto di Dia. Out Mazzocchi, Crnigoj, Fazio e Maggiore. Nell'Inter difficili i recuperi di Calhanoglu e Skriniar anche per il Benfica. Squalificato D'Ambrosio. Onana in porta, Darmian, De Vrij e Bastoni comporranno il trio difensivo. Dumfries e Dimarco esterni di centrocampo, Barella-Brozovic-Mikhitaryan in mezzo al campo. Davanti la Lu-La.