Milan-Empoli, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Chance per Pobega

MILANO - Il Milan si appresta ad affrontare in casa l'Empoli con lo stesso modulo (4-2-3-1) con cui ha battuto il Napoli al Maradona. Nell'undici titolare qualche novità in casa rossonera. Thiaw sembra favorito su Kjaer per affiancare Tomori al centro della difesa. Conferma per Calabria, a sinistra c'è Theo Hernandez. Maignan tra i pali. In mediana Krunic in vantaggio su Bennacer per comporre la mediana con Tonali. In avanti novità Pobega e Saelemaekers. A sinistra c'è Leao, Giroud unica punta. Dopo il successo contro il Lecce, Zanetti rilancia Satriano nell'attacco dell'Empoli. Confermatissimi Caputo e Baldanzi. Haas sostituirà l'infortunat Akpa-Akpro, Grassi fa riposare Marin. C'è Bandinelli. In difesa Stojanovic dovrebbe partire dal 1' al posto di Ebuehi. Per il resto confermati Ismajli, Luperto e Parisi. In porta Perisan.