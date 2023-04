Atalanta-Bologna, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Orsolini in panchina?

BERGAMO - In casa Atalanta solo lavoro individuale per Koopmeiners e Vorlicky, assenti per il Bologna. Buone notizie in difesa per Gasperini, rientra Djimsiti. Dietro dovrebbe comunque partire titolare Demiral, con Palomino e Scalvini. In mezzo al campo De Roon ed Ederson, esterni Zappacosta e Maehle. Pasalic trequartista a supporto di Zapata e Hojlund. Squalificato Toloi. Nel Bologna tornerà tra i pali Skorupski. Non ci dovrebbero essere altre novità per quanto riguarda il resto della formazione rispetto alla precedente gara contro l'Udinese. Verso una nuova panchina iniziale Orsolini.