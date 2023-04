Sampdoria-Cremonese, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Dessers titolare?

GENOVA - Qui Sampdoria: Stankovic dovrebbe giocare con il doppio trequartista, Djuricic-Cuisance a supporto di Gabbiadini. Sabiri verso il recupero. Intoccabili Winks e Rincon in mezzo al campo, Leris e Augello laterali. In difesa squalificato Murillo, ma torna Nuytinck. In casa Cremonese ancora indisponibili Chiriches e Ferrari, Tocca a Lochoshvili al posto di Aiwu. Torna dal 1' Dessers, in mezzo al campo va verso la titolarità Galdames. Sernicola rientra sulla fascia destra.