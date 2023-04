Torino-Roma, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Belotti dal 1'?

TORINO - Qui Torino: Lazaro insidia Singo e Rodriguez per un posto da titolare sulle corsie laterali. Miranchuk può tornare dal 1' con Vlasic a supporto di Sanabria. Difesa e centrocampo confermati rispetto alla gara con il Sassuolo. In casa Roma rientrano dalla squalifica ben quattro giocatori: Mancini, Ibanez, Kumbulla e Cristante. Mourinho torna alla difesa a 3 titolare con Mancini, Smalling e Ibanez. In mediana ecco il rientrante Cristante, ballottaggio serrato Wijnaldum-Matic. Sulle fasce Zalewski e Spinazzola. Davanti Belotti, in vantaggio su Abraham, sostenuto da capitan Lorenzo Pellegrini e Dybala.