Lazio-Juve, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Immobile dal 1'?

ROMA - Qui Lazio: Sarri ritrova Marusic dopo la squalifica. Il montenegrino pronto a riprendersi il suo posto a destra a discapito di Lazzari. Hysaj dalla parte opposta, Romagnoli e Casale inamovibili al centro della difesa. Tra i pali Provedel. In regia ballottaggio Vecino-Cataldi, Milinkovic-Savic e Luis Alberto completano il centrocampo. Immobile al rientro da titolare al centro dell'attacco, ai lati Zaccagni e Felipe Anderson. In casa Juventus De Sciglio è favorito su Cuadrado, in difesa verso la conferma il terzetto Gatti-Bremer-Danilo. In porta Szczesny. Rientra dalla squalifica Rabiot per completare la linea di centrocampo con Locatelli e Fagioli. Kostic sulla fascia sinistra, in attacco con Vlahovic uno tra Di Maria e Milik. Squalificato Kean.