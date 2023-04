Milan-Empoli dove vederla in tv Sky o Dazn

MILANO - A San Siro il Milan di Pioli ospita l 'Empoli di Zanetti nel match valido per la ventinovesima giornata di Serie A . Fischio d'inizio alle 21. La sfida sarà diretta dall'arbitro Marcenaro di Genova.

Milan-Empoli, match valido per la ventinovesima giornata di campionato, è in programma allo stadio Meazza di Milano e sarà trasmesso in diretta su Dazn, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (214 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Milan-Empoli sarà trasmesso in esclusiva da Dazn. La sfida tra i rossoneri e i toscani sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (214 del satellite), Sky Sport (251 del satellite).

La partita di Serie A tra Milan ed Empoli sarà visibile in streaming scaricando l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet oppure collegandosi al sito di DAZN mediante computer e notebook, selezionando la specifica finestra dell'evento. Gli abbonati Sky potranno vedere la partita tramite il servizio streaming di Sky Go. Chi vorrà utilizzare invece NOW, dovrà acquistare il ticket "Sport" e selezionare la diretta della partita.

La lotta per un posto in Champions si fa serrata ed interessante. Il Milan di Pioli, dopo la roboante vittoria al Maradona con un poker al Napoli capolista, sarà chiamato a confermarsi a San Siro contro l'Empoli. I toscani di Zanetti hanno vinto nello scorso turno in casa contro il Lecce dopo quattro ko di fila. Qui le probabili formazioni.

