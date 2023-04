Diretta Salernitana-Inter 0-0: segui la partita LIVE

SALERNO - Inter a caccia della riscossa per uscire dalla crisi e riprendere la sua rincorsa a un piazzamento in Champions League dopo tre sconfitte di fila in campionato (quattro nelle ultime cinque gare). Reduci dal pareggio nella tesissima semifinale di Coppa Italia in casa della Juve e in attesa del primo round dei quarti di Champions sul campo del Benfica , i nerazzurri di Simone Inzaghi fanno visita oggi (venerdì 7 aprile, ore 17) alla Salernitana di Paulo Sousa nel primo match della 29ª giornata di Serie A. Di seguito la diretta del match dell'Arechi...

17:00

La partita è iniziata!

Calcio d'inizio per l'Inter che gioca il primo pallone dell'incontro. Ospiti in campo con la seconda divisa bianca, classica tenuta con maglia amaranto e calzoncini neri per i padroni di casa. L'arbitro Fabbri ha dato l'avvio della partita.

16:48

Inzaghi: "Lukaku è sereno"

Simone Inzaghi chiede alla sua Inter di invertire la rotta dopo i tre ko di fila in campionato: "Contro la Salernitana serviranno tutti gli ingredienti: una eeazione di orgoglio ma anche lucidità - ha detto il tecnico nerazzurro poco prima del match dell'Arechi ai microfoni di 'Dazn' -. In campionato i risultati non rispecchiano le prestazioni e viviamo un momento difficile, vogliamo invertire la tendenza. Ci sono tante gare ravvicinate e siamo contenti di dover disputare tutte queste gare, perché vuol dire che siamo andati avanti in tutte le condizioni. Tra squalifiche e infortuni avrò bisogno di tutti". Poi risponde a una domanda su Lukaku: "L'ho visto bene, chiaramente l'episodio di martedì (espulso nel finale teso di Juve-Inter in Coppa Italia, ndr) è difficile da lasciare alle spalle, è dispiaciuto perché ci teneve ad essere presente al ritorno ma è sereno e ha lavorato bene".

16:41

Salernitana, festa per Ribery

Giorno speciale per Frank Ribery, oggi collaboratore tecnico della Salernitana e presente a bordo campo all'Arechi: 40 anni oggi per l'ex stella della Francia ed ex granata, che spera in un regalo speciale per il suo compleanno da parte di Candreva e compagni

16:37

Inzaghi, un record negativo da evitare

Dopo le sconfitte contro Spezia, Juventus e Fiorentina, Simone Inzaghi potrebbe diventare il primo allenatore dell'Inter a perdere quattro partite consecutive di Serie A da Claudio Ranieri nel febbraio 2012.

16:25

Squadre in campo per il riscaldamento

Squadre in campo per il riscaldamento. Il primo ad entrare in campo è stato il portiere granata Ochoa, poi è toccato alla squadra dell'Inter tra i fischi dell'Arechi che ha invece accolto con applausi l'ingresso sul terreno di gioco della Salernitana.

16:15

Candreva da record: sorpasso a Causio

Schierato titolare nella Salernitana da Paulo Sousa, in questo match Antonio Candreva (460 finora) supererà Franco Causio diventando il 30º giocatore con più presenze nella storia della Serie A. L'Inter (di cui è un ex) è la sua vittima preferita nella competizione, grazie a sei reti arrivate con le maglie di Lazio e Sampdoria.

16:03

Le formazioni ufficiali

SALERNITANA (3-4-2-1): 13 Ochoa, 5 Daniliuc, 23 Gyomber, 98 Pirola; 2 Bronn, 18 Coulibaly, 10 Vilhena, 3 Bradaric; 87 Candreva, 20 Kastanos; 99 Piatek. Allenatore: Paulo Sousa.

A disposizione: 1 Fiorillo, 33 Sepe, 6 Sambia, 8 Bohinen, 9 Bonazzoli, 11 Botheim, 14 Valencia, 15 Ekong, 29 Dia, 39 Iervolino, 41 Nicolussi Caviglia, 66 Lovato.

Indisponibili: Mazzocchi, Crnigoj, Fazio, Maggiore. Diffidati: Bradaric, Coulibaly, Piatek, Vilhena.

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 90 Lukaku, 11 Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.

A disposizione: 1 Handanovic, 40 Botis, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez, 12 Bellanova, 32 Dimarco, 45 Carboni, 46 Zanotti, 77 Brozovic, 95 Bastoni.

Indisponibili:Skriniar, Calhanoglu, Cordaz. Squalificati: D'Ambrosio. Diffidati: Acerbi, Dumfries.

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Assistenti: Bresmes, Galetto.

Quarto ufficiale: Ayroldi.

VAR: Nasca.

Assistente VAR: S. Longo.

15:59

L'Inter e il 'mal di gol': i dati

L'Inter non segna da due partite di campionato e l'ultima volta che ha registrato tre match consecutivi di Serie A senza andare a segno risale al febbraio 2019, con Luciano Spalletti in panchina. Dopo aver registrato una media di 2.3 gol a partita nella parte di campionato tra agosto e dicembre 2022 inoltre, l'Inter è scesa a una rete di media a match in Serie A da gennaio 2023 ad oggi.

15:48

Dia punta Di Vaio

Boulaye Dia, con 10 reti all'attivo, è già il miglior marcatore straniero della Salernitana in Serie A: in generale solamente un giocatore della squadra granata ha realizzato più reti del senegalese in una singola stagione, Marco Di Vaio con 12 marcature nella stagione 1998/99.

15:39

Salernitana in granata, Inter in bianco

I due club hanno postato sui propri canali social alcune immagini dai rispettivi spogliatoi, dove tutto è pronto per l'arrivo delle squadre: la Salernitana giocherà con la classica maglia granata, per l'Inter invece la divisa da trasferta bianca con il planisfero in verde acqua.

15:30

Mai un pari nei 7 precedenti in A

Nessun pareggio nei sette precedenti tra Inter e Salernitana in Serie A: i nerazzurri vantano cinque successi, inclusi tre nei tre incontri nel XXI secolo, contro i due dei campani (nel 1948 e nel 1999).

Salerno, stadio 'Arechi'