Napoli, una papera nell'uovo di Pasqua. Ora la Champions

Il Napoli trova una sorpresa gradita nell’ uovo di Pasqua . Gliela confeziona il portiere del Lecce Falcone con una papera colossale che rimette in carreggiata una partita che per gli azzurri si era fatta difficile.

La squadra di Spalletti con il gol di Di Lorenzo aveva sbloccato il match e sembrava perfettamente in grado di portarlo a termine con successo. Ma ad inizio ripresa ha abbassato la guardia e gli avversari l’hanno colpita con merito. Poi la frittata di Falcone ha aiutato la capolista a riprendere a gestire la partita con più calma.

Spalletti, che oggi ha toccato le 550 partite in serie A, sa che in una maratona gli ultimi metri sono sempre i più difficili: la partita di oggi ne è la dimostrazione. Quindi ben vengano vittorie come quella contro il Lecce.

Contro il Milan con un'altra attenzione

Dopo la sconfitta col Milan, tornano quindi i tre punti. Non la prestazione, soprattutto dal punto di vista della costanza nell'attenzione in tutta la partita. Con il Lecce alla fine è bastata, ma mercoledì in Champions con i rossoneri servirà essere con la mente ben piantata nella sfida per tutti i 90 minuti, anche per esorcizzare il fantasma della brutta sconfitta in campionato.

Di Lorenzo, capitano vero

Una menzione speciale per Di Lorenzo, il più lucido insieme con Lobotka stasera. L’inserimento nell'occasione del gol è di quelli perfetti per tempismo ed esecuzione: lascia la sua fascia e la sua posizione ad uno che di mestiere fa altro di solito, Kim, per presentarsi pronto all’appuntamento con la rete. Nella ripresa un suo intervento salva la porta di Meret da un gol quasi sicuro. Prestazione da vero capitano.