Diretta Lecce-Napoli 0-1: la sblocca Di Lorenzo

Continua ad attaccare ad alti ritmi il Napoli. Lozano riesce ad accentrarsi verso l'area di rigore e dal limite prova il tiro col mancino. Falcone è bravo a tuffarsi e salvare il pallone indirizzato all'angolino, mandandolo in calcio d'angolo.

19:32

31' - Raspadori sbaglia le misure

Il Napoli ha la possibilità di far partire un contropiede 2 contro 1, con Raspadori e Kvaratskhelia soli contro Umtiti. Il georgiano si lancia in velocità, ma l'ex Sassuolo sbaglia a servirlo con le giuste misure e il pallone arriva a Falcone.

19:22

21' - Convalidato il gol del Napoli

Dopo più di due minuti in cui il VAR ha controllato l'azione degli azzurri per un possibile fuorigioco, il gol di Di Lorenzo viene ufficialmente convalidato. Napoli avanti al Via del Mare.

19:19

18' - La sblocca Di Lorenzo

Il Napoli sfrutta la prima vera occasione per segnare e portarsi in vantaggio. Sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, il pallone arriva sulla destra a Kim, che vede Di Lorenzo al centro e lo serve con un cross. Il capitano azzurro gira di testa e batte Falcone.

19:09

8' - Occasione per Maleh

Continua ad attaccare il Lecce, con Maleh che arriva in area di rigore e fa partire un tiro indirizzato sotto la traversa. È bravo Meret a farsi trovare pronto e respingere il suo tentativo, deviando il pallone in calcio d'angolo.

19:06

5' - Kim salva su Umtiti

Il Lecce non riesce ad approfittare di un calcio di punizione battuto dalla trequarti da Oudin. Sul cross ha provato a saltare Umtiti a pochi passi dalla porta, ma Kim lo ha anticipato, portando il difensore giallorosso a toccare per ultimo ed evitando così il calcio d'angolo.

19:00

1' - Comincia Lecce-Napoli

Calcio d'inizio allo Stadio Via del Mare, è iniziata Lecce-Napoli. Primo possesso per gli azzurri.

18:50

Giuntoli sul ritorno di Osimhen: "Sta meglio"

Cristiano Giuntoli, DS del Napoli, è stato intervistato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida con il Lecce, parlando del ritorno di Raspadori tra i titolari: "Siamo molto contenti, ci è mancato molto. È stato tanto fuori, il mister ha fatto benissimo a dargli già da oggi un buon minutaggio. Lecce partita delicata? Col Milan abbiamo fatto una partita al di sotto delle nostre possibilità, per tanti fattori. È inutile accampare scuse, dobbiamo ripartire stasera. All'andata abbiamo pareggiato, in questo campo hanno fatto fatica tutte le big. Osimhen già oggi a Lecce? Lui giocherebbe sempre, ma dobbiamo ascoltare i medici e rispettare i tempi di recupero. Sta meglio".

18:45

Napoli, Raspadori: "Felice di tornare"

Anche Raspadori, tornato tra i titolari dopo quasi tre mesi, è intervenuto nel pre-partita ai microfoni di DAZN: "È stata una settimana particolare, arrivare da una sconfitta importante ti porta a fare pensieri in più che dopo una vittoria non fai. Fin qui la nostra forza è stata quella di resettare anche dopo le grandi prestazioni in vista della successiva. Abbiamo preparato la partita con grande entusiasmo. Il mio ritorno? Sono molto felice. Stare lontano dalla squadra non è mai semplice, la mia più grande passione è giocare a calcio. Ringrazio i preparatori e fisioterapisti".

18:40

Lecce, le parole di Baroni sul turnover

Ai microfoni di DAZN ha parlato l'allenatore del Lecce, Marco Baroni, spiegando il motivo del turnover in alcuni reparti: "Abbiamo ragionato nella misura in cui dobbiamo dare delle opportunità ai ragazzi che si stanno allenando bene. In una partita così ravvicinata rispetto alla scorsa è giusto qualche cambiamento. Sono ragazzi che hanno la mia fiducia e quella del gruppo".

18:30

Baroni e l'amarcord Napoli

Quella tra Marco Baroni e il Napoli è una storia d'amore e di ricordi felici, ma soprattutto di successi. L'attuale allenatore del Lecce ha indossato la maglia azzurra dal 1989 al 1991 e fu l'uomo dell'ultimo scudetto dei partenopei. Fu lui infatti a segnare il gol vittoria nella partita decisiva per il titolo in Serie A contro la Lazio: era il 29 aprile 1990 e la sua rete arrivò su assist di Maradona da punizione indiretta.

18:10

Napoli, di nuovo Raspadori

Complice l'assenza di Osimhen, Raspadori torna titolare con gli azzurri a distanza di quasi 3 mesi dall'ultima volta (Napoli-Cremonese in Coppa Italia del 17 gennaio). Dopo aver fatto giocare Simeone contro il Milan, Spalletti decide di cambiare punta e lancia l'attaccante della Nazionale, che durante la sosta ha recuperato dall'infortunio alla coscia.

17:55

Lecce-Napoli, le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Oudin, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Marco Baroni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

17:42

Serie A, il momento di Lecce e Napoli

La squadra di Baroni torna a giocare al Via del Mare a quasi un mese di distanza dall'ultima volta (Lecce-Torino 0-2 del 12 marzo) ed è reduce da cinque sconfitte consecutive. Anche gli azzurri di Spalletti vorranno rialzare la testa dopo aver perso per 0-4 l'ultima gara di campionato contro il Milan.

17:40

Tra poco in campo Lecce e Napoli

Manca poco al fischio d'inizio della partita Lecce-Napoli, valida per la 29^ giornata di Serie A. Il fischio d'inizio della gara del Via del Mare è in programma alle ore 19.

Lecce - Stadio Via del Mare