Atalanta-Bologna 0-2: Gasperini ko, Thiago Motta a -1 dalla Juve

BERGAMO - Risultato a sorpresa nella 29ª giornata di Serie A, con l 'Atalanta che si ferma in casa contro il Bologna . Al Gewiss Stadium finisce 2-0 grazie alle reti di Sansone e Orsolini , entrambe arrivate nel secondo tempo. Nona sconfitta in campionato per i bergamaschi, la quinta maturata tra le mura amiche. La squadra di Gasperini spreca l'occasione di poter raggiungere l 'Inter . Sognano invece i felsinei di Thiago Motta , a -5 proprio dall'Atalanta e dalla zona europea e a -1 dalla Juve.

Atalanta-Bologna, tabellino e statistiche

Sansone e Orsolini decisivi

Il primo tempo è scivolato via con qualche sbavatura di troppo e poche occasioni: da parte rossoblù ci ha provato alcune volte l'ex Barrow, mentre i padroni di casa hanno masticato amaro sulla doppia occasione non sfruttata da Hojlund, stoppato in entrambe le giocate da Skorupski. Nel primo tempo Gasperini ha dovuto fare a meno anche di Pasalic, uscito a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra. Cambia tutto al 4' della ripresa: su una lettura sbagliata da parte della difesa Sansone, imbucato da Barrow, trova la rete del vantaggio con un gran tiro sul secondo palo. La rete dei bolognesi ha frena la manovra atalantina, con gli uomini di Gasperini che non sono riusciti a reagire. La rete che ha chiuso la partita è stata siglata da Orsolini - che poco prima si era visto annullare un gol per fuorigioco - in contropiede, lasciato libero da Palomino.