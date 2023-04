Verona-Sassuolo 2-1: papera di Consigli, Gaich riapre la corsa salvezza

VERONA - Domenica per cuori forti al Bentegodi, oggi vestito a festa per celebrare i 120 anni del club scaligero: il Verona batte in rimonta il Sassuolo 2-1 e conquista tre punti pesantissimi, che ne rialimentano le speranze di salvezza, con lo Spezia quartultimo distante 4 punti e il Lecce, quintultimo, a cinque. Incredbilie però l'andamento di un match largamente dominato dalla squadra di Dionisi, che però spreca moltissime occasioni e finisce per essere punita allo scadere per un incredibile errore del portiere Consigli.