Spezia-Lazio, dove vederla in tv Sky o Dazn

Partita: Spezia-Lazio

Orario partita: ore 20:45

Canale Tv: Dazn, Sky Sport, Sky Sport 251

Pay TV Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Spezia-Lazio orari e canali

Spezia-Lazio, match valido per la trentesima giornata di campionato, è in programma allo stadio Picco di La Spezia e sarà trasmesso in diretta su Dazn.

Dove vedere Spezia-Lazio in diretta TV

Spezia-Lazio sarà visibile su Dazn, sul canale 214 del satellite e su Sky ai canali 202, 240 e 249 e 251 del satellite. Per vedere il match in tv con Dazn è possibile collegare la propria smart tv a internet ed effettuare l'accesso sull'applicazione della piattaforma. Se non si possiede una smart tv è possibile installare l'app su tutte le console da gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Amazon Fire Stick, Timvision Box, Google.

Spezia-Lazio dove vederla in streaming

La partita di Serie A tra Spezia e Lazio sarà visibile in streaming su Dazn. Basterà collegarsi da pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet. Inoltre il match sarà visibile anche su Sky Go e Now Tv.

Spezia-Lazio in Diretta: la cronaca

Lo Spezia di Semplici viene dal buon pareggio del Franchi contro la Fiorentina e vuole continuare la serie positiva, per prendersi ancora punti salvezza. La Lazio invece è in corsa per la qualificazione in Champions League, è seconda in classifica a quota 58 ed è reduce dal (2-1) casalingo sulla Juve. Qui le probabili formazioni.

Spezia-Lazio segui la diretta sul nostro sito

