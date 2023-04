Cremonese-Empoli 1-0: Dessers tiene accesa la speranza

CREMONA - Nel primo anticipo della 30ª giornata di Serie A, vittoria pesantissima per la Cremonese , che stende 1-0 l' Empoli e tiene accesa la fiammella della speranza, portandosi a 7 punti dal quartultimo posto occupato dallo Spezia. A decidere la sfida il gol in apertura dell'attaccante belga naturalizzato nigeriano Cyriel Dessers , che sfrutta l'assist di Sernicola per presentarsi davanti a Perisan e batterlo con freddezza.

Ballardini come Simoni

E' il secondo successo consecutivo in campionato per la Cremonese di Davide Ballardini, una "serie positiva" che in Serie A non si verificava dal 1996, quando in panchina c'era Gigi Simoni.

