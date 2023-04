Cremonese-Verona, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Duda o Gaich?

CREMONA - In casa Cremoese, in difesa, Lochoshvili è favorito su Ferrari. Torna disponibile Okereke. Sulle fasce Ghiglione e Quagliata. Ultime in casa Verona: Duda o Gaich sulla trequarti, al posto dell’infortunato Lasagna. Depaoli torna a destra, per l’assenza di Faraoni.