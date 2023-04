Fiorentina-Samp, probabili formazioni

FIRENZE - Qui Fiorentina: Terracciano tra i pali. Difesa a 4 con Dodo, Quarta, Ranieri (favorito su Milenkovic) e Terzic. In regia torna Amrabat con uno tra Castrovilli o Mandragora. Kouame dal 1' con Barak e Sottil. In attacco favorito Jovic a partire titolare. Cabral dalla panchina. In casa Sampdoria Stankovic deve fare i conti con la solita lunga lista di assenze. In porta Ravaglia. In difesa terzetto formato da Murillo, Gunter e Amione. Centrocampo a 5 con Zanoli e Augello esterni a tutta fascia, in mezzo Rincon con Leris e Winks. In avanti Sabiri a supporto di Gabbiadini.