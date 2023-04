Bologna-Juve, probabili formazioni

BOLOGNA - Thiago Motta dovrebbe schierare il suo Bologna con il 4-3-3. In porta Skorupski, difesa titolare con Posch, Soumaoro, Lucumi e Lykogiannis. In regia Schouten con ai lati Dominguez e Ferguson tuttocampista. In attacco Orsolini e Kyriakopoulos a supporto di Barrow punta centrale, in vantaggio su Zirkzee. Qui Juventus: Allegri alle prese con l'indisponibilità di Di Maria. Davanti a Szczesny ecco Gatti, Bremer e Danilo. Cuadrado e Kostic esterni a tutta fascia, in mezzo Locatelli supportato da Fagioli e Rabiot. In avanti Miretti a sostegno di Milik.