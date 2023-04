Serie A, Verdi acciuffa la Cremonese e il Verona spera. Berardi ribalta l'Empoli: 2-1

ROMA - Un pareggio (1-1) allo stadio Zini tra Cremonese e Verona. Okereke apre le marcature nel primo tempo da una parte e Verdi nella ripresa rimette tutto in equlibrio. Espulso al 63' Quagliata nella Cremonese, per una gomitata ai danni di Dawidowicz. Un pari dunque che serve più all’Hellas, perchè consente ai gialloblù di tenersi in corsa per la salvezza diretta e agganciare così lo Spezia a quota 27 punti. Sempre più complicata invece la salvezza per la Cremonese, che con questo risultato scivola proprio a (-7) dai veronesi.