Formazioni Empoli-Salernitana, chi gioca e le scelte di Zanetti e Sousa: diretta

EMPOLI - Nell'Empoli, out da tre settimane De Winter, forse dal 1’ Fazzini, Stojanovic, Ismajli e Bandinelli. Più probabili il primo e l'ultimo, ma la linea difensiva dovrebbe essere composta invece da Ebuhei, Luperto, Walukiewicz, Parisi. Qui Salernitana: Sousa non esclude un cambio di modulo, anche se fin qui è sempre partito con i tre centrali difensivi. Out lo squalificato Bradaric e l’infortunato Gyomber. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Daniliuc, Lovato e Pirola. Mazzocchi dovrebbe essere spostato a sinistra, a destra ci sarà Sambia. Kastanos potrebbe tornare dietro Boulaye Dia, con Botheim o Maggiore (unico vero dubbio) al suo fianco. I due mediani saranno Coulibaly e Vilhena (o Bohinen).