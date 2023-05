Monza-Napoli, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Politano dal 1'?

MONZA - In casa Monza Palladino deve valutare le condizioni di Pablo Marì, mentre Colpani è recuperabile. Nel 3-4-2-1 brianzolo spazio a Di Gregorio tra i pali; Marlon, Caldirola e Izzo in difesa; in regia Rovella con Pessina, sulle fasce Birindelli e Carlos Augusto. Ciurria e Caprari agiranno sulla trequarti alle spalle di Mota Carvalho. QUI NAPOLI: Spalletti sembra orientate a concedere spazio e minuti a chi ne ha avuti pochi fin qui. Largo dunque a Gollini in porta. Rrahmani e Juan Jesus formano la coppia centrale di difesa, Di Lorenzo e Olivera terzini. Demme in regia, ai lati Anguissa ed Elmas. In attacco ai lati di Osimhen ecco Kvaratskhelia e il rientrante Politano.