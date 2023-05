Bologna-Roma, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Torna Abraham dal 1'?

BOLOGNA - Nel Bologna di Thiago Motta ecco Skorupski tra i pali. Al posto dello squalificato Posch l'allenatore rossoblù ha provato Cambiaso. Completano il reparto difensivo Bonifazi, Lucumi e Lykogiannis. In regia ecco Schouten, ai lati Moro e Dominguez. Nel tridente offensivo spazio a Orsolini e Ferguson a sostegno di Barrow. QUI ROMA: Mourinho opterà per un ampio turnover, complici i tanti infortuni che hanno colpito la squadra. Il terzetto difensivo sarà composto da Mancini, Cristante e Ibanez. In porta Rui Patricio. Celik e Solbakken esterni a tutta fascia. A centrocampo con Camara ci sono Bove e Zalewski. Davanti Lorenzo Pellegrini a supporto d Abraham.