Diretta Spezia-Milan: ora LIVE la partita di oggi

LA SPEZIA - La lotta per la salvezza dello Spezia , la corsa Champions del Milan : al Picco Semplici e Pioli si sfidano per obiettivi totalmente diversi, ma ugualmente importanti. Segui in diretta il match .

17:30

Theo Hernandez bomber aggiunto

Theo Hernandez ha segnato quattro gol in questa Serie A. Da quando è arrivato al Milan (2019/20) è il difensore che ha realizzato più reti (7) in seguito a una progressione palla al piede nel massimo campionato italiano.

17:15

Nzola a caccia del gol mancante

M'Bala Nzola, rientrato nell’ultimo match contro la Cremonese, non va in gol da tre partite di campionato; l’attaccante dello Spezia non è mai rimasto a secco per quattro match consecutivi nella Serie A 2022/23 (tre gare anche tra agosto e settembre).

17:02

Le formazioni ufficiali

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Amian, Ekdal, Esposito, Bourabia, Reca; Gyasi, Nzola. Allenatore: Semplici.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Brahim Diaz, Origi; Rebic. Allenatore: Pioli.

16:50

Curiosità su Spezia-Milan

Spezia e Milan non hanno mai pareggiato alcuno dei sei confronti disputati finora, considerando tutte le competizioni: nel parziale, quattro vittorie per i rossoneri (tre in Serie A, compreso il match di andata dello scorso novembre, e una in Coppa Italia) e due per i liguri (entrambi nel massimo torneo).

Lo Spezia di Leonardo Semplici non vince da otto giornate (3N, 5P) di campionato e potrebbe restare senza vittorie per più partite di fila per la prima volta in Serie A (otto anche tra novembre 2020 e gennaio 2021, con Vincenzo Italiano in panchina).

Stadio Picco - La Spezia