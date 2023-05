Formazioni Monza-Napoli, chi gioca e le scelte di Spalletti: diretta

MONZA - In casa Monza Palladino dovrebbe aver recuperato Pablo Marì, mentre Colpani resta out. Nel 3-4-2-1 brianzolo spazio a Di Gregorio tra i pali; Marì, Caldirola e Izzo in difesa; in regia Rovella con Pessina, sulle fasce Ciurria e Carlos Augusto. Sensi e Caprari agiranno sulla trequarti alle spalle di Mota Carvalho. Nel Napoli: Spalletti sembra orientate a concedere spazio e minuti a chi ne ha avuti pochi fin qui. La notizia è che Di Lorenzo partirà dalla panchina. Fino a oggi non era mai accaduto né in campionato né in Champions. In porta ci sarà Meret; linea difensiva a quattro con Bereszynski, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera; centrocampo con Anguissa, Lobotka e Gaetano; tridente composto da Elmas, Osimhen e Kvaratskhelia. Se in attacco ci sarà Politano a destra, allora la posizione di Elmas sarà diversa.