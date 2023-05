La Fiorentina stende l'Udinese 2-0 con Castrovilli e Bonaventura

FIRENZE - La Fiorentina torna alla vittoria in campionato e lo fa battendo 2-0 l'Udinese al Franchi. Primo tempo caratterizzato da ritmi piuttosto blandi. Al 7' la Fiorentina va vicina al vantaggio con il palo clamoroso colpito da Duncan dai 30 metri. Sugli sviluppi dell'azione Castrovilli è lesto a colpire di mancino di prima intenzione sulla respinta di testa di Becao, con Silvestri che non può nulla. Al 35' padroni di casa vicino al raddoppio con Brekalo: l'ex Torino e Wolfsburg, lanciato in campo aperto da Ikonè, a tu per tu con Silvestri prende il palo. Nel finale di gara Udinese ad un passo dal pareggio: il neo entrato Vivaldo, attaccante portoghese classe 2005 della Primavera friulana, stacca di testa e colpisce il palo su cross di Pereyra. La Fiorentina chiude i giochi al 90' con la rete di Bonaventura al limite dell'area. Il numero 5 viola verrà poi espulso assieme a Becao a seguito di un faccia a faccia al termine della gara.