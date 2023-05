Sampdoria-Empoli 1-1: Piccoli regala a Zanetti il gol salvezza

GENOVA - Grazie ad un gol di Piccoli (il primo in questo campionato), l'Empoli raggiunge in pieno recupero il pareggio sul campo della Sampdoria e la salvezza. Ai toscani bastava infatti un solo punto per festeggiare la permanenza nella massima serie . Gli uomini di Zanetti lo ottengono al termine di una gara combattuta e contro una buona Sampdoria, trascinata da Zanoli. L'esterno, di proprietà del Napoli, aveva sbloccato il risultato nel primo tempo.

Piccoli risponde a Zanoli

Il match è stato divertente, con diverse occasioni. Al 26' la prima palla gol per l'Empoli: Marin calcia dal limite dell'area, Ravaglia devia e sulla corta respinta, Caputo e Baldanzi finiscono per ostacolarsi e falliscono il tap-in da due passi. La Sampdoria si affaccia per la prima volta in area dell'Empoli al 34' e sblocca il risultato: Quagliarella lavora un bel pallone sulla sinistra e Zanoli, con un tiro al volo, insacca nell'angolo alla destra di Vicario. Nella ripresa, l'Empoli si getta all'attacco e (dopo aver sfiorato il pareggio in un paio di occasioni), trova il gol con Piccoli, che di destro gira alle spalle di Ravaglia un pallone lavorato da Akpa Akpro. E' la rete che chiude la gara e regala all'Empoli la matematica salvezza.

