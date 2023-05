Formazioni Cremonese-Bologna, chi gioca e le scelte di Ballardini e Thiago Motta: diretta

CREMONA - In casa Cremonese Ballardini deve fare a meno di Dessers e Benassi. Il tecnico dei grigiorossi dovrebbe optare per un 4-3-1-2. Carnesecchi tra i pali, Chiriches e Vazquez a comandare il pacchetto arretrato, con Sernicola e Valeri terzini. In regia Castagnetti, con Meité e Pickel mezzali. Sulla trequarti potrebbe agire Galdames alle spalle di Okereke e Tsadjout. Dalla panchina Ciofani e Felix. QUI BOLOGNA: Skorupski in porta. In difesa ritrovano posto Posch a destra e Lucumi al centro. Completano il reparto difensivo Bonifazi e Cambiaso. In mezzo alcampo ecco Schouten con Dominguez. Ferguson pronto ad agire da mezzala sinistra e ad accentrarsi sulla trequarti. Zirkzee può partire titolare a discapito di Arnautovic. Con lui Orsolini e Barrow.