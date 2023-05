Cremonese ko 5-1 col Bologna: non è ancora Serie B aritmetica, cosa manca

Cosa manca per la Serie B aritmetica della Cremonese

Nonostante l'ennesima sconfitta e i 24 punti in classifica, la Cremonese non è ancora aritmeticamente in Serie B. Cosa manca? Basta che Verona o Spezia, entrambe a 30, facciano almeno un punto contro Atalanta e Lecce nelle rispettive partite, in quel caso il distacco dalla quartultima diventerebbe incolmabile e la retrocessione sarebbe ufficiale a due giornate dalla fine del campionato.